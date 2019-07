Un’improvvisa esplosione, dovuta a una fuga di gas, ha fatto letteralmente saltare in aria la villetta di Anna e Carmine, coppia nata al Trono Over di Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Lo scoppio ha provocato ustioni e ferite ad entrambi, ma se Carmine se l’è cavata con ferite superficiali, la signora Anna ha subito invece gravi ustioni alle gambe, alle braccia e alla testa e ora si trova ricoverata al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Bari, dove lotta tra la vita e la morte.

L’incidente è successo intorno alle 9 di mattina del 25 giugno scorso ma la notizia si è appresa solo ora, come riferisce Il Giornale. La coppia viveva a Migliano, frazione di Lauro, in provincia di Avellino. Lo scoppio è avvenuto mentre Anna stava aprendo il frigorifero e il compagno Carmine era in bagno: a causarlo è stata una fuga di gas presumibilmente, come si legge anche sul sito del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, tra i primi ad intervenire sul posto. “Nella violenta esplosione rimanevano feriti i due occupanti, un uomo di 81 anni e una donna di 70 anni– si legge sul sito dei Vigili del Fuoco –. Quest’ultima trasportata presso il centro grandi ustionati dell’Ospedale di Bari per le gravi ferite riportate“.

Anna e Carmine si erano conosciuti nello studio di Uomini e Donne e tra loro era subito scattata la scintilla: dopo una brevissima frequentazione, i due avevano deciso di uscire dal programma per conoscersi meglio e viversi la loro relazione ben lontano dai riflettori di canale 5.