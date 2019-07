Dopo un lungo silenzio che che ha fatto preoccupare molto i suoi fan, Nadia Toffa è tornata a farsi sentire sui social pubblicando una foto che la ritrae insieme alla sua inseparabile cagnolina Totò. La “iena” mostra il suo immancabile sorriso e scrive un breve messaggio: “Io e Totò unite contro l’afa! E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti“. Poche e semplici parole, giusto per far sapere ai fan che sta bene e che anche lei è alle prese con il caldo torrido che in questi giorni sta assediando il Nord Italia.

Nessun accenno alle sue condizioni di salute, ma il suo post ha scatenato comunque l’entusiasmo dei suoi followers che in migliaia hanno commentato entusiasti, rispondendo all’abbraccio virtuale di Nadia che ormai da oltre un anno lotta contro un cancro.