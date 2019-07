Seicentoquarantunomila euro vinti a un quiz televisivo. Non certo una cifra da poco, anzi. È quanto ha portato a casa fino a ora il campionissimo Nicolò Scalfi come concorrente di Caduta Libera, il quiz condotto da Gerry Scotti su Canale5. Proprio ieri, l’ultima vincita: 113 mila euro. Il ragazzo, bresciano, ha infatti sbaragliato alla sfida dei “dieci passi”: a 20 anni, Scalfi è il concorrente con più presenze in assoluto nel quiz di Scotti e anche laddove gli altri concorrenti trovano molte difficoltà, per lui tutto sembra facile, come bere un bicchier d’acqua. Come portare a casa con disinvoltura 650 mila euro.