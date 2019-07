Dopo l’uomo fermato nudo a bordo del suo scooter in Germania, ecco che anche nel bel Paese, nonostante le temperature si siano leggermente abbassate, arriva il primo caso di ‘nudità cittadina’. Un uomo, riporta il Corriere Adriatico, è stato infatti avvistato mentre camminava senza vestiti e con il solo zaino in spalla nel parco della Cittadella, ad Ancona. L’immagine ha cominciato a girare sui social, suscitando reazioni divertite o sdegnate. L’uomo, fermato e denunciato dai carabinieri, si è giustificato: “Lo faccio sempre, per me è naturale“. Insomma, un ritorno alla natura, secondo lui più che normale.