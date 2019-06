“Le leggi ci sono, che piaccia o non piaccia”. Dal G20 di Osaka il premier Giuseppe Conte commenta il caso della Sea Watch, dopo l’attracco della nave nel porto di Lampedusa e l’arresto della capitana, Carola Rackete, da ieri sera ai domiciliari sull’isola siciliana. “Se le decisioni degli inquirenti sono esagerate – aggiunge il presidente del Consiglio – dovete chiederlo a loro, domandate ai magistrati. Da giurista, conoscendo i provvedimenti adottati, si prefiguravano responsabilità penali. Non voglio sostituirmi alla magistratura, a cui spetta applicare le leggi”. I membri dell’equipaggio intanto ribadiscono le scuse alla Guardia di Finanza, già chieste ieri dalla comandante Carola Rackete, ma spiegano che “non volevamo assolutamente fare del male ai finanzieri” e che durante la manovra finita sotto accusa per aver quasi schiacciato la motovedetta delle Fiamme Gialle ci sono state confusione e “incomprensioni“.

LE DICHIARAZIONI DELL’EQUIPAGGIO – L’equipaggio della nave è composto da 16 persone provenienti dalla Germania, Olanda, Italia, Spagna e Francia. A cominciare dalla capitana. In un’intervista al Corriere della Sera, Carola Rackete, attraverso i suoi legali, ha raccontato: “La situazione era disperata. E il mio obiettivo era solo quello di portare a terra persone stremate e ridotte alla disperazione. Avevo paura. Da giorni facevamo i turni, anche di notte, per paura che qualcuno si potesse gettare in mare. E per loro, che non sanno nuotare, significa: suicidio. Temevo il peggio. C’erano stati atti di autolesionismo“. Sea Watch, Berlino: “Non criminalizzare chi salva vite”. Francia contro porti chiusi, Salvini: “Da loro non prendo lezioni”

“Poco dopo la mezzanotte la comandante ci ha riuniti per annunciarci che avremmo raggiunto il porto di Lampedusa perché i 40 migranti a bordo non potevano più continuare a stare in quelle condizioni”, racconta invece Oscar, studente tedesco di 23 anni che fa parte dell’equipaggio della Sea Watch, mentre spiega com’è avvenuta la decisione di forzare il blocco ed entrare nelle acque territoriali italiane. “La situazione – continua il ragazzo – stava sfuggendo di mano: dopo due settimane di attesa bisognava portare in sicurezza quelle persone che erano già sofferenti e non potevano continuare a restare sulla nave”.

LE SCUSE ALLA GUARDIA DI FINANZA – Ieri la Guardia di Finanza ha accusato Sea Watch: le manovre della nave della ong hanno schiacciato la motovedetta delle fiamme gialle rischiando speronarli durante le manovre di attracco: “Non volevamo assolutamente fare del male ai finanzieri. La loro imbarcazione all’improvviso si è messa tra noi e la banchina per impedire l’attracco della nave”, spiega sempre Oscar. “Io non ho sentito le comunicazioni a bordo con la finanza – prosegue – e non so cosa ha detto la comandante ma so che ci sono state delle incomprensioni. E so che Carola ha chiesto aiuto alla Guardia di Finanza. Posso dire che al cento per cento Carola non avrebbe mai messo in pericolo la vita dei finanzieri. In quel momento le premeva mettere in sicurezza la vita dei 40 migranti a bordo della Sea Watch. Siamo dispiaciuti per i finanzieri che si sono spaventati. Non era nostra intenzione fare del male a nessuno”. Sul fatto è intervenuto questa mattina anche l’avvocato della comandante della nave, Salvatore Tesoriero, che ha dichiarato: “Non c’è stato alcuno speronamento ma una manovra fatta in condizione di estrema difficoltà, senza alcuna volontà di uccidere. Una manovra nella quale ci si è avvicinato forse un po’ troppo alla barca della Gdf ma non c’è stato alcun contatto o volontà di speronare la nave”. Sea Watch, la manovra raccontata dai finanzieri: “Poteva schiacciarci. Voleva attraccare a tutti i costi, non speronare”

LE ACCUSE ALLA COMANDANTE – La Sea Watch 3 è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza dopo lo sbarco dei 42 migranti e si trova ora a circa 3 miglia da Lampedusa, in attesa di essere trasferita nel porto di Licata, in provincia di Agrigento. Oscar, che è ancora a bordo della nave, continua: “Siamo ancora sotto choc per quello che è accaduto la notte dello sbarco sul molo di Lampedusa. Non ci aspettavamo quelle reazioni scomposte da parte delle persone che stavano sulla banchina. Non capivamo cosa dicessero ma avevamo capito che erano insulti nei confronti di Carola, eravamo preoccupati per la nostra comandante. È stato terribile“. Parlando poi di Carola Rackete, racconta: “Siamo tutti molto orgogliosi di lei, è la donna più coraggiosa che io abbia mai incontrato in tutta la mia vita. Siamo preoccupati per lei per le conseguenze a cui potrà andare incontro. Mi auguro che la giustizia italiana faccia il suo corso, sono molto fiducioso anche se siamo preoccupati per quello che potrà accadere”.

La capitana della nave della ong tedesca rischia fino a 22 anni di carcere per resistenza o violenza contro nave da guerra e di tentato naufragio. Ma oggi uno dei legali di Carola Rackete ha dichiarato che, secondo alcune interpretazioni, “la motovedetta della Guardia di Finanza non può essere considerata una nave da guerra, questa è una delle possibilità”. Le accuse, in questo caso, potrebbero cambiare. E, aggiunge l’avvocato Tesoriero: “Il decreto sicurezza bis è una misura che noi riteniamo essere incomprensibile sul versante delle esigenze della tutela della vita umana perché lasciare fuori dalle acque territoriali una nave che ha bisogno di aiuto è contrario alle norme internazionali”. Sea Watch, di cosa è accusata e cosa rischia la capitana Carola Rackete: fino a ventidue anni di carcere per due reati

Matteo Salvini aveva parlato di “capitana fuorilegge” e di “nave pirata” e oggi, su Twitter, ha aggiunto: “La comandante fuorilegge ha giustificato il folle attracco che ha messo a rischio la vita degli agenti della Guardia di finanza dicendo che c’era uno ‘stato di necessità‘. Ma se nessuno dei 41 immigrati a bordo aveva problemi di salute, di quale necessità parlava?”. I membri dell’equipaggio avevano dichiarato di non aver seguito le affermazioni del Ministro dell’Interno dei giorni scorsi: “Eravamo occupati a seguire i migranti a bordo”. E, aggiunge il 23enne tedesco volontario della ong tedesca: “Io capisco che Salvini deve fare politica ma prima vengono le persone, e non si può fare politica sulle spalle dei più deboli. È sbagliato il punto di vista. Anche l’Europa deve fare la sua parte e deve aiutare l’Italia. Posso anche capire la reazione dell’Italia ma non è questa la soluzione”.