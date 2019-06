La prima ricostruzione dell'azione della nave della ong per entrare in porto nonostante il divieto delle autorità. Una operazione "molto rischiosa" secondo gli inquirenti: "Le ragioni umanitarie non possono giustificare atti di inammissibile violenza" ha detto il procuratore

“Abbiamo rischiato di morire schiacciati da un bestione di 600 tonnellate, sono stati momenti di puro terrore nella notte“. A raccontare all’Adnkronos quanto accaduto nella notte davanti alla banchina del porto di Lampedusa sono fonti anonime della Guardia di Finanza che erano a bordo della motovedetta speronata dalla nave Sea Watch con a bordo 40 migranti che ha forzato il blocco per attraccare. Momenti che secondo le stesse fonti sono durati “più di cinque minuti, cinque minuti di puro terrore”.

Erano da poco passate le due di notte quando è arrivato il primo alt della Finanza non rispettato. Poi un secondo tentativo, vano: l’imbarcazione guidata da Carola Rackete ha proseguito dirigendosi verso la banchina. Una motovedetta delle Fiamme Gialle ha cercato di evitare l’attracco spostandosi davanti alla banchina avanti e indietro ma la comandante, entrata di poppa, ha speronato la nave delle Fiamme Gialle. Una manovra molto rischiosa, dicono gli inquirenti, che ha messo in pericolo l’incolumità dei migranti e dell’equipaggio a bordo e dei militari della Finanza che erano sulla motovedetta. “Le ragioni umanitarie non possono giustificare atti di inammissibile violenza nei confronti di chi in divisa lavora in mare per la sicurezza di tutti” ha detto il procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio.

A terra intanto ad assistere alla scena c’era un gruppo di sostenitori della giovane capitana e un altro gruppo, guidato dalla ex senatrice e sindaca di Lampedusa leghista Angela Maraventano. Per tenerli separati ed evitare tensioni sono dovute intervenire le forze dell’ordine. La nave è stata adesso portata dalla Finanza in rada a Licata, in Sicilia.