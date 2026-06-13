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Ultimo aggiornamento: 18:27

Aereo da turismo si schianta nel Comasco: gravissimi due uomini di 58 e 55 anni

di Redazione Cronaca
A bordo dell'ultraleggero partito da Locarno c'erano un cittadino italiano e uno svizzero. Sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano: le cause dello schianto sono ancora da accertare
Aereo da turismo si schianta nel Comasco: gravissimi due uomini di 58 e 55 anni
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Un aereo da turismo biposto è caduto sabato pomeriggio nel Comasco. A bordo due passeggeri, un cittadino italiano di 58 anni e uno svizzero di 55, che si trovano ora in condizioni gravissime. Lo schianto è avvenuto intorno alle 16.30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Caccivio, in provincia di Como. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze da Appiano Gentile e Lomazzo e l’elisoccorso da Sondrio.

I due uomini sono stati estratti dai resti dell’abitacolo dai vigili del fuoco e trasportati all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Uno dei passeggeri è stato portato tramite l’elisoccorso. L’aereo su cui erano a bordo, un ultraleggero svizzero, era partito da Locarno e i motivi dello schianto sono ancora da accertare. Per questo motivo sul posto sono arrivati anche i carabinieri.

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