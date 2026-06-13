Alla guida del mezzo che ha ucciso Matteo D'Ambrosio c'era un 26enne ora accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Con il conducente anche un minorenne che si è costituito: è stato denunciato per omissione di soccorso

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Stavano camminando a bordo strada dopo essere usciti da un locale a Guidonia Montecelio, vicino Roma, quando una macchina li ha travolti. Uno dei due ragazzi investiti, il 23enne Matteo D’Ambrosio, è morto sul posto, mentre la seconda vittima, un coetaneo, è rimasta ferita e non è in pericolo di vita. L’auto pirata è fuggita senza prestare soccorso e i carabinieri hanno iniziato subito le ricerche del conducente: qualche ora dopo si è spontaneamente costituito in caserma. Si tratta di un operaio 26enne, risultato positivo all’alcol test: per lui ora l’accusa è di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Sarà ora sottoposto anche ad analisi tossicologiche all’ospedale di Tivoli.

I due ragazzi sono stati travolti intorno alle 3 di notte. Per D’Ambrosio, nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118, non c’è stato niente da fare. L’auto che li ha investiti, una Renault Clio, è di proprietà del padre del guidatore ed è stata posto sotto sequestro. Insieme al pirata in caserma si è costituito anche un minorenne che ha dichiarato di trovarsi nel mezzo al momento dell’impatto: anche lui è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso. I carabinieri sono risaliti ai responsabili anche grazie alle testimonianze di alcuni testimoni oculari e all’acquisizione dei video delle telecamere nella zona.

Immagine d’archivio