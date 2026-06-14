Referendum in Svizzera, vince il no: respinta la proposta anti-immigrazione per frenare la crescita demografica

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Gli elettori svizzeri hanno respinto alle urne l’iniziativa popolare “No a una Svizzera da 10 milioni!”, promossa dall’Unione democratica di centro (Udc) per limitare la crescita demografica del Paese. Secondo una proiezione dell’istituto gfs.bern per conto della Ssr, il testo è stato bocciato dal 55% dei votanti. Decisivo, secondo gli analisti, il netto voto contrario espresso nella Svizzera francese e nei principali centri urbani, mentre in diversi cantoni della Svizzera tedesca e in Ticino i favorevoli risultano in vantaggio.

L’iniziativa, nota anche come “Iniziativa per la sostenibilità“, chiedeva di fissare un tetto di 10 milioni di residenti permanenti entro il 2050 e prevedeva misure restrittive in materia di asilo e ricongiungimento familiare una volta raggiunta la soglia di 9,5 milioni di abitanti. I promotori sostenevano che l’immigrazione fosse all’origine di problemi come la carenza di alloggi e la pressione sui servizi pubblici. Governo, Parlamento e mondo economico avevano invece invitato a respingere la proposta, avvertendo che avrebbe potuto danneggiare il mercato del lavoro, il sistema sanitario e i rapporti con l’Unione europea.

Nel caso in cui avesse vinto il sì e nel caso in cui la popolazione avesse superato la soglia dei 9,5 milioni prima del 2050, il Consiglio federale e il Parlamento sarebbero stati obbligati ad adottare provvedimenti nel settore dell’asilo e del ricongiungimento familiare e a invocare le clausole d’eccezione previste dagli accordi internazionali che contribuiscono alla crescita demografica. Attuazione di queste misure che avrebbe messo in discussione la partecipazione svizzera agli accordi di Schengen e di Dublino con l’Ue, compromettendo la cooperazione su sicurezza e accoglienza.

Prima del voto, gli oppositori del progetto avevano soprannominato la proposta “iniziativa del caos“, sostenendo che il disegno anti–immigrazione avrebbe potuto avere ricadute economiche gravi. In primis nel mondo imprenditoriale, preoccupato per l’aggravarsi della carenza di manodopera e per un possibile deterioramento dei legami economici con l’Europa. E poi anche gli operatori sanitari, secondo cui una riduzione del numero di immigrati avrebbe potuto indebolire i servizi, considerando che quasi la metà dei medici in Svizzera è di nazionalità straniera.