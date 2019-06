"Dai per piacere, il tofu non lo voglio neanche sentir nominare”, ha esordito il cuoco

Lo chef Gianfranco Vissani è stato ospite de La Vita in Diretta Estate su Rai 1: il tema era, neanche a dirlo, il cibo. E, inevitabilmente, nel corso del dibattito si è finiti a parlare del confronto tra onnivori e vegani, argomento sul quale Vissani è particolarmente sensibile. Infatti ha perso la pazienza, lasciandosi andare a uno sfogo. “Dai per piacere, il tofu non lo voglio neanche sentir nominare”, ha esordito il cuoco.

Poi è intervenuto il conduttore Beppe Convertini che ha fatto una domanda volutamente provocatoria: “Preferite le donne vegane o le onnivore?”. Lisa Marzoli ha risposto invitando tutti a stare attenti con le parole, visto che “ognuno può mangiare quello che vuole, lo dico subito prima che…”. Neanche il tempo di finire la frase che Vissani ha esclamato: “Ci sono state sei persone vegetariane che si sono riunite a Londra nel 1949 ed è uscito il veganesimo. Il veganesimo, signori miei, è come i fruttariani… sono dei cog***azzi”. I due conduttori sono dovuti intervenire per bloccare subito il discorso dello chef, prima che la situazione degenerasse.