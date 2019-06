Sono davvero in pochi i personaggi famosi che in queste ore hanno preso le parti di Morgan, sfrattato dalla sua casa di Monza dove vive e lavora. Il cantante sta cercando supporto per non affrontare da solo questa battaglia e Simona Ventura fa sapere all’Adnkronos di essere con lui, senza alcun dubbio. La conduttrice di The Voice dice di essere in contatto con Jessica Mazzoli, ex di Morgan e di volerlo aiutare insieme a lei: “Io sono vicina a Morgan da sempre, ci sentiamo e sto facendo tutto il possibile per poterlo aiutare, sono in contatto con Jessica Mazzoli, ci sentiamo tutti per potergli dare una mano. Sono molto contenta che Morgan si sia riappacificato con Jessica”. E sulle responsabilità che hanno portato al triste epilogo, la Ventura sceglie il silenzio: “A me non interessa entrare nel merito della questione, gli voglio bene e gli starò sempre vicino”.