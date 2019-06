Morgan è stato oggi sfrattato ufficialmente dalla sua casa di Monza e, nel lasciare l’abitazione, ha sfogato tutta la sua rabbia, attaccando prima la polizia che era lì per sgomberarlo, poi i colleghi cantanti e, infine, anche l’ex moglie Asia Argento. “E’ stata lei a sancire questo sfratto. E’ sadica, cattiva, non ha bisogno di soldi. E dire che io di soldi gliene ho dati tantissimi“, si è sfogato Marco Castoldi. Era stata infatti l’ex compagna a rivolgersi al Tribunale di Monza chiedendo il pignoramento dello stabile perché Morgan non le pagava da tempo gli alimenti che spettano a lei e alla loro figlia, Anna Lou.