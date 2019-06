Al momento conferme ufficiali non ce ne sono, l'unica cosa certa è la smentita ufficiale di un flirt tra la conduttrice e Francesco Monte

Un enorme mazzo di rose rosse e un bigliettino con scritto: “Lo troveresti troppo audace se ti invitassi a cena?“. Firmato: “M.B.”. È la sorpresa che Diletta Leotta ha trovato martedì al suo arrivo in redazione a Radio 105 e che lei stessa ha condiviso sui social, mostrando il suo stupore davanti all’invito inaspettato. Ma chi è il misterioso M.B.? Subito sui social è partito il toto-nome e i sospetti si sono concentrati tutti su due due personaggi del mondo del calcio: Mario Balotelli e Marco Borriello, entrambi single al momento (almeno ufficialmente).

“M.B.” potrebbe però anche essere qualcun altro. Per esempio Max Brigante, collega di Diletta Leotta a Radio 105, nel qual caso potrebbe esser stato tutto uno scherzo, una trovata per movimentare la sua trasmissione radiofonica. Al momento conferme ufficiali non ce ne sono, l’unica cosa certa è la smentita ufficiale di un flirt tra la conduttrice e Francesco Monte, ipotesi circolata nei giorni scorsi.