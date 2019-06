C’è un appuntamento fisso a Io e Te, il programma di RaiUno condotto da Pierluigi Diaco, che ha come protagonista Sandra Milo. Si tratta di una specie di ‘posta del cuore’: l’attrice dispensa consigli a chi scrive da casa e va detto che tira fuori idee e suggerimenti molto brillanti. Stavolta però, Sandra ha esagerato. Valeria Graci, altro volto del programma, le ha letto una lettera di una ragazza di Pesaro: “Il mio compagno ha cominciato a fare storie e non voler mangiare il polpo alla Luciana che finora gli piaceva tanto e non vuole che lo mangi neppure io. Ha visto un documentario e dice che il polpo è intelligentissimo e quindi gli sembrerebbe di mangiare un suo simile”. A quel punto Sandra Milo ha risposto: “Non devi disprezzarlo perché non apprezza il polpo. Lo capisco, per esempio io non mangio mai pesce. Non lo mangio perché una volta il presidente Mattarella ha detto che il Mediterraneo è come un cimitero. Per quello non mangio più pesce”. Il riferimento era alle migliaia di migranti morti in mare. “Fermiamoci qui”, ha chiuso Diaco.