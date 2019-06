Sull’isola di Temptation Island è sbarcato un volto noto per il pubblico di Canale 5: è l’ex vincitrice del Grande Fratello Federica Lepanto, qui in veste di “tentatrice“. La mora è infatti tra le single che hanno il compito di portare scompiglio tra le coppie e ha “colpito” già nella prima puntata, entrando subito in sintonia con Massimo, cosa che non è affatto piaciuta alla sua fidanzata Ilaria. Ma ancor prima della messa in onda della puntata, molte persone sui social avevano accusato Federica Lepanto di essere “incoerente” perché durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello si era definita una “romanticona” alla ricerca del principe azzurro e proprio la sua personalità genuina le aveva fatto vincere l’edizione 2014.

Quell’immagine contrasta ora con la nuova veste di tentatrice e così, dopo le critiche e le accuse di essere una “sfascia coppie“, è stata lei stessa a chiarire la situzione su Instagram, spiegando quale è il suo ruolo nella trasmissione cult dell’estate di Canale 5. “Non è questo il senso del programma – ha commentato-. Le ragazze definite tentatrici sono semplicemente delle single che ascoltano e si confrontano con i fidanzati, che scelgono di andare lì per risolvere i loro problemi o lasciarsi definitivamente”. Una dichiarazione che lascia intendere che Federica Lepanto abbia fatto “la brava” a Temptation Island, ma questo è ancora tutto da vedere.