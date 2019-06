Gianni Morandi non si chiama Gianni. E nemmeno Luigi o Giovanni, come lui stesso ha rivelato in un post su Instagram. Il cantante infatti, in questi giorni è stato sommerso dagli auguri per il suo onomastico da parte dei fan: il 21 giugno per San Luigi e il 24 per san Giovanni. A scrivergli sono stati talmente tanti che lui ha deciso di intervenire per fare chiarezza sul suo vero nome. “Ricevo molti auguri per il mio onomastico ma io sono Gian Luigi e ho ricevuto tanti auguri anche venerdì 21 per San Luigi – ha scritto pubblicando una sua foto sorridente con in mano un drink -. Insomma sono Gianni o Luigi, o Giovanni, o nessuno di questi? Comunque, grazie a tutti!”.