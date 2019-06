Colpo di scena nella Capitale per uno dei locali più famosi della comunità LGBT costretto a chiudere per i bilanci in forte perdita. Un trend negativo (600mila euro persi in due anni) iniziato già nel 2016/2017. Imma Battaglia, fondatrice del Gay Village e icona della lotta per i diritti civili, polemica per il nuovo locale “Village” aperto all'Eur