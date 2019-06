Ora gli agenti sono alla ricerca dell'automobile in questione, per evitare che si verifichino altri episodi

Arriva da Pordenone la nuova truffa ai danni degli automobilisti. Quando quella “dello specchietto” sembra essere ormai superata, i truffatori hanno escogitato questo nuovo stratagemma, in chiave sexy ma alquanto pericoloso. A descriverlo ai giornali locali è una donna che vive nel comune di Valvasone Arzene, in provincia di Pordenone: qualche giorno fa suo marito stava percorrendo in auto la Cimpello-Sequals quando all’improvviso ha notato una macchina che lo stava superando.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che sul sedile posteriore c’era una donna che non indossava le mutande e che ha iniziato a mostrare le sue grazie dal finestrino. Conclusa la fase di sorpasso, la vettura (un’auto vecchia, forse una Fiat Uno o una Volkswagen Polo) ha frenato bruscamente, inchiodando. Se il marito non avesse prontamente frenato a sua volta, un violento impatto sarebbe stato inevitabile. Ora gli agenti sono alla ricerca dell’automobile in questione, per evitare che si verifichino altri episodi.