Brutto incidente sull’Isola dei Famosi per Fabio Colloricchio. L’ex tronista di Uomini e Donne sta partecipando all’edizione spagnola del popolare reality, Supervivientes e l’infortunio è avvenuto mentre stava cercando di superare una prova-ricompensa in diretta. Assieme ad altri naufraghi, Colloricchio stava tentando di far scorrere un’enorme ruota di legno lungo la spiaggia: ad un certo punto del percorso però, i compagni non sono riusciti a mantenere in equilibrio il grosso disco di legno che è caduto proprio addosso a Fabio Colloricchio.

L’ex tronista è stato subito soccorso dai medici ma nell’infortunio ha riportato la lussazione di una spalla. Nonostante l’infortunio può proseguire la sua esperienza sull’Isola ma dovrà indossare sempre un tutore e convivere con il dolore. Colloricchio è uno dei protagonisti di quest’edizione del reality spagnolo e aveva già fatto parlare di sé per un episodio a luci rosse, quando assieme alla naufraga Violeta Mangriñan aveva fatto sesso in diretta davanti alle telecamere.