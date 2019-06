Il presidente della Camera, Roberto Fico, le dà la parola: “Deputata, prego”. Ma la deputata di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, se la prende: “Con tutto il rispetto, voglio essere chiamata ‘deputato’. In questo mondo arcobaleno, la Camera è ancora definita ‘dei deputati’ e non ‘delle deputate’ o dei ‘deputat’ con l’asterisco”. In Aula ci sono state reazioni opposte, tra chi ha protestato e chi ha applaudito.