Sondaggi, anche per Swg il “campo largo” supera la destra. Crescono Pd e 5 stelle, in calo Fratelli d’Italia e Lega

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Anche per Swg il “campo largo” mette il naso davanti al centrodestra. A dirlo, per la prima volta, è il sondaggio politico settimanale realizzato dall’istituto per il TgLa7: rispetto alla rilevazione precedente – 11 maggio – crescono Pd e Movimento 5 stelle, mentre calano Fratelli d’Italia e Lega. Il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,3% e scende al 28,5%, pur restando di gran lunga la prima forza: a oltre sei punti di distanza, infatti, inseguono i dem di Elly Schlein, che guadagnano un altro 0,2% e arrivano al 22,2. Terzo il M5s di Giuseppe Conte, che recupera il calo della scorsa settimana e sale al 12,5 (+0,3). Nel centrodestra guadagna un decimale Forza Italia, stimata al 7,6%, mentre ne perde due la Lega, al 6% tondo. Confermato il sorpasso sul Carroccio di Alleanza Verdi e Sinistra, che si consolida come quinta forza al 6,7%, pur perdendo lo 0,1%.

Tra i partiti minori, cresce Noi moderati, la “quarta gamba” del centrodestra, all’1,3% (+1,1), mentre cala di due decimali Italia viva, al 2,4. Con questi numeri, se si votasse domani, un’alleanza di centrosinistra Pd-M5s-Avs-Iv avrebbe sulla carta il 43,8% dei consensi mentre il centrodestra si fermerebbe al 43,4, il dato più basso dal 2022. il peso decisivo, però, lo avrebbe Futuro nazionale, il nuovo soggetto di estrema destra di Roberto Vannacci, stimato al 4,1% (+0,2). Il generale ex leghista, quindi, potrebbe ribaltare gli equilibri se entrasse nella coalizione di governo. Lo stesso vale per Carlo Calenda, formalmente fuori da entrambe le alleanze per quanto ultimamente molto vicino alla maggioranza: il suo Azione è stimato al 3,5% (+0,1). La distanza ideologica tra Vannacci e Calenda, però, fa escludere un patto che comprenda entrambi.