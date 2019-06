Vladimir Luxuria è una delle opinioniste più richieste e famose della televisione. La sua ultima “apparizione” risale a mercoledì per l’ultimo appuntamento con “Live – Non è la d’Urso” sul caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Ma già quella sera i suoi occhi sembravano tristi. Il web si è interrogato sul perché Vladi celasse la malinconia ed ecco che ci pensa il settimanale Oggi a svelare l’arcano. “Credeva di aver trovato il nuovo amore e invece è stata sedotta e abbandonata! Luxuria è stata tradita dal tecnico Mediaset col quale aveva una segreta e assai focosa relazione e ha deciso di non concedergli una seconda possibilità. I soliti ben informati dicono però che presto cambierà idea e ritornerà tra le virili braccia del compagno. A quando il perdono?”, conclude il settimanale.

Nel frattempo la diretta interessata si trincera dietro un silenzio assordante. Dirà qualcosa sui social o passerà direttamente al contrattacco per perdonare l’amante focoso? In ogni caso è già partita la caccia per identificare il misterioso traditore, i rumors in Mediaset si sprecano.