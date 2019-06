La cosa non è certo sfuggita al leader leghista: "Caspita, contro di me addirittura la contessa Valentina Nappi (celebre artista del porno) con il Like di Rai Radio 2, pagata da tutti gli Italiani"

Valentina Nappi è tornata ad attaccare il ministro dell’Interno Matteo Salvini, questa volta criticando il fatto che, soprattutto negli ultimi tempi, ostenta molto la sua religiosità, sfoggiando rosari e crocifissi. “Se Matteo Salvini è cristiano io sono vergine“, ha scritto la 29enne pornostar su Twitter. Il suo post è diventato subito virale in Rete, dove ha fatto incetta di like, tra cui anche quello dell’account ufficiale di Rai Radio2.

La cosa non è certo sfuggita al leader leghista: “Caspita, contro di me addirittura la contessa Valentina Nappi (celebre artista del porno) con il Like di Rai Radio 2, pagata da tutti gli Italiani. Avanti col sorriso, bacioni alla Vale e a Radio Rai”, ha scritto Salvini in un tweet. Parecchie ore dopo, in tarda serata, è arrivata anche una nota dell’emittente, la quale ha spiegato che il profilo “è stato utilizzato in modo fraudolento. Stiamo effettuando tutte le segnalazioni del caso alle autorità competenti”. Furto d’identità? Hacker russi? Nulla di tutto ciò: la spiegazione più probabile infatti è che un social media manager sbadato stesse navigando sul social con il profilo dell’emittente convinto di stare usando il suo account privato.