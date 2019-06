Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, sarebbe stata “reclutata” per il prossimo Grande Fratello Vip. Ma, stando a un video che lei stessa ha postato sul suo profilo Instagram, avrebbe preferito non accettare. Perché? “Meglio morire poveri sotto un ponte che arricchiti nel trash Mediaset!“, ha commentato. Per poi aggiungere: “Mediaset Grazie ma non Grazie 🙏🏼 Come tutti gli anni.. SUPER FIERA DI DIRE DI NO AL GRANDE BORDELLO VIP! QUEST‘ANNO CONDUCE SIGNORINI! SI SALVI CHI PUÒ!!”. Insomma, come sempre Naike ha parlato in modo netto. Il riferimento alla conduzione di Alfonso Signorini arriva da alcuni rumors, lanciati da Dagospia, che vedrebbero proprio il direttore di Chi alla conduzione della nuova edizione del reality targato Canale5.