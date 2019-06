La nuova trasmissione di Canale 5 “All Together Now” è stata protagonista della prima serata di giovedì con oltre il 19% di share: è stata davvero una puntata ricca di sorprese, in cui è arrivata anche una proposta di matrimonio che ha spiazzato tutti, in primis la conduttrice Michelle Hunziker. Ad un certo punto della serata infatti, uno dei concorrenti, Carlo, ha perso la sfida contro Veronica ed è stato squalificato. Mentre era sul palco però, ha chiamato la sua compagna seduta tra il pubblico, invitandola a raggiungerlo. Una volta lì, si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo. “Mi viene da piangere”, ha esclamato emozionata Michelle Hunziker, mentre la ragazza commossa ha annuito senza parole.