“La mia maturità? Me la ricordo perfettamente. Entrai nella mia classe ma non c’erano i banchi, che avevano spostato. C’erano tutti i professori che mi guardarono in modo strano, allora io uscii, un docente mi seguì e mi chiese: le serve una mano?”. Lory Del Santo, ospite de I Lunatici su Rai Radio1, ha ricordato la sua maturità, tornando con la mente a quei giorni. “Non è che quel prof. ci stava provando?”, le hanno chiesto i conduttori. “Era un commissario esterno, non lo conoscevo, chissà…Devo dire che quel giorno ero stratosferica: avevo un tacco 12, una tutina viola di lino molto leggero. E non avevo il reggiseno e neanche il resto dell’intimo…Tanto c’era un doppio strato di lino in quelle parti del vestito. Presi il massimo dei voti: non andavo molto bene a scuola ma alla maturità sono stata la più brava della classe”.