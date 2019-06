La figura dell’imperatore romano Galba raccontata da Tacito nelle sue “Historiae” e da Plutarco in “Vite Parallele“. Sono le due versioni in latino e greco che si sono trovati da affrontare gli studenti del liceo classico nella nuova seconda prova della maturità. Problemi di matematica e fisica invece per lo scientifico mentre ai ragazzi di scienze umane è toccato affrontare la figura di Don Milani. Come sempre è il “toto autori” del liceo classico a spopolare creando un grande dibattito, soprattutto su Twitter, dove si sono sprecati i paragoni e le gare all’anno più difficile. “Io mi sono sempre lamentata del fatto che come seconda prova ho dovuto ‘tradurre’ Aristotele ma dopo aver visto la prova di quest’anno con Tacito e Plutarco smetto di lamentarmi all’istante“, ha scritto qualcuno.

E ancora: “Che nostalgia, Tacito della seconda prova al classico! Ogni tanto mi viene voglia di tradurre di nuovo: prendo il dizionario, scelgo un brano dal “versionario” (gergo liceale) e mi accingo pazientemente… E poi finisco su Netflix”; “Vi è uscito #Tacito e vedo la gente che si lamenta. Ma io, dopo esser sopravvissuta ad Aristotele, vi dico che in fondo vi è andata bene”; “La versione di #Tacito non si augura nemmeno al peggior nemico. Vi c’ho nel cuore, classicisti”.

Io mi sono sempre lamentata del fatto che come seconda prova ho dovuto “tradurre” Aristotele ma dopo aver visto la prova di quest’anno con Tacito e Plutarco smetto di lamentarmi all’istante — cioccolatobiancoreo🌹 (@lamentocontinuo) 20 giugno 2019

Quest’anno al classico sono uscite le Historiae di Tacito, noi siamo preparati perché passiamo le nostre giornate su Instagram 😂#maturita2019 #secondaprova pic.twitter.com/m75valYOYC — ScuolaZoo (@ScuolaZoo) June 20, 2019

Sono qui per porgere le condoglianze ai maturandi del 2000 che si ritrovano matematica E fisica im seconda prova. Il mio cuore è lì con voi — kathy 🐺 (@narwayns) June 20, 2019

Io domani che sulla seconda prova non trovo nè relatività nè studi di funzione :)#maturità2019 #secondaprova pic.twitter.com/MVUqWXL3Qx — ginny from the lakes🐉 (@ginnyftlakes) June 19, 2019

il mio cervello domani durante la seconda prova: #maturità2019 pic.twitter.com/O4vPtdxc7j — 𝓋𝒶𝓁𝓈 𝐯𝐬 𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐢𝐭𝐚̀ (@niallsflover) June 19, 2019