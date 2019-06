“Lei è una grande insegnante di tossicodipendenza“, aveva detto Morgan a Live-Non è la D’Urso riferendosi all’ex Asia Argento. Un concetto che ribadisce nuovamente in puntata rispondendo a una domanda di Platinette che gli chiedeva di confermare le sue dichiarazioni: “Asia Argento mi ha iniziato alla tossicodipendenza, non solo a me, penso a un’intera squadra di calcio. Mi ha illuso per nove anni, ha sempre detto che ero il suo punto di riferimento e io le credevo, invece erano tutte bugie”.

Interviene in studio Riccardo Signoretti: “Tu ora stai male perché ti sfrattano ma le tue compagne sono state male quando non hai pagato gli alimenti alle tue figlie e sono state male per anni. Non è che ti tolgono la casa perché non hai fatto niente, la tua situazione è molto diversa da quella di tanti padri separati che fanno i sacrifici ma non si sottraggono alle proprie responsabilità e contribuiscono a far crescere i proprio figli. A me la casa non vengono a toglierla perché non ho fatto niente”. Il cantante replica con una battuta infelice: “A te i figli invece non vengono“, la D’Urso si dissocia ma il direttore di Nuovo affonda “Questa è una battuta veramente infelice alla quale ripenserai quando sarai sotto un ponte la prossima settimana. Non fai pena a nessuno. I 200 mila euro della casa te li sei sniffati“.

La casa di Marco Castoldi, questo il suo vero nome, è stata venduta all’asta per i debIti e lo sfratto ha avuto sette giorni di proroga dopo un malore del giudice di The Voice of Italy. Jessica Mazzoli, sua ex compagna e mamma di Anna Lou, ha deciso di presenziare in studio deponendo l’ascia di guerra dopo una rottura burrascosa: “Ho ascoltato il suo appello rivolto alle ex compagne e madri delle sue figlie. Ho visto che si è mostrato aperto al dialogo, io non sono persona che mette i muri quindi voglio esprimergli la mia solidarietà.” Morgan ha molto apprezzato il suo gesto: “Le fa molto onore, questo. Sono stato proprio felice che lei abbia reagito in questo modo, perché ha dimostrato intelligenza. Ha fatto una cosa veramente bella”.

Il cantante sul finale attacca gli opinionisti in studio, quando Giuseppe Cruciani gli fa notare che cita la Costituzione a suo e consumo: “Voi blaterate e non sapete nulla di cose che non sapete. Non sapete un cazzo. Io sono sempre stato costituzionalista, sono a favore del diritto umano e delle persone. Quello che mi stanno facendo è contro la Costituzione, lo volete capire o no? Siete qui a valutare la superficie di una situazione che non conoscete. Asia Argento da nove anni mi ricatta, usa mia figlia come leva.”