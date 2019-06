“Matteo Salvini dice di essere un grande fan di mio padre? Io credo si sia fermato a ‘Il pescatore’, non capendo che il ‘pescatore’ era Gesù Cristo, viene da una novella ecclesiastica. Forse non lo ha assimilato ed è rimasto al ’la la la la la la la”. A dirlo è Cristiano De André rispondendo alle domande di chi, al termine della presentazione a Milano del concerto suo e della Pfm in programma per il prossimo 29 luglio, gli chiedeva cosa ne pensasse del fatto che tra i fan del grande Fabrizio De Andrè ci sia anche il leader della lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini.