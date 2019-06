Ospite dell’ultima puntata di Vieni da Me, Piero Angela ha commosso il pubblico in studio e Caterina Balivo. Nel corso dell’intervista, la conduttrice ha chiesto ad Angela quale regalo avrebbe voluto per i suoi 90 anni. E la risposta è stata una di quelle che non si dimenticano facilmente: “Per chi fa questo mestiere e lo ama come lo amo io, forse il miglior augurio è poterlo continuare a fare, come Moliere che è morto sulla scena. E allora il miglior premio sarebbe che, a un certo momento, c’è un fermo fotogramma e la cosa finisce lì, mentre lavoro”. “Non vorremmo mai vedere quel fotogramma”, ha risposto la Balivo, commossa. Piero tonerà su RaiUno con SuperQuark dal 26 giugno.