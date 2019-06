L’inchiesta ipotizza un giro di mazzette alla Regione siciliana per favorire gli affari per Vito Nicastri, imprenditore indagato per concorso in associazione mafiosa, nel settore delle energie rinnovabili. Secondo i pm i due sono soci di fatto. Una tranche dell’indagine, che ipotizza il pagamento di una tangente all’ex sottosegretario della Lega Armando Siri, è stata trasmessa per competenza a Roma