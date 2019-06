"Sarò il primo tifoso di Daniela: per questo ho deciso di far slittare a dopo la partita la processione del nostro santo." ammette il don

Oggi alle 18 scende in campo la nazionale di calcio femminile nelle eliminatorie del Campionato mondiale. E la processione di San Vito, per questo, passa in secondo piano. Tra le giocatrici della nazionale italiana, infatti, c’è la parrocchiana di Castelguidone, la bomber Daniela Sabatino, che è anche attaccante del Milan. Il parroco, don Alberto Conti, ha posticipato di un’ora la processione del piccolo paese dell’alto Vastese per permettere a tutto il paese di farle il tifo.

“Sarò il primo tifoso di Daniela: per questo ho deciso di far slittare a dopo la partita la processione del nostro santo”, ammette il don, divertito e super tifoso. A poche ore dall’inizio della gara, il parroco manda, attraverso la rete, il suo ‘in bocca al lupo’ alla fedele parrocchiana.