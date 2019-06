L'ex conduttore de La Vita in Diretta ha scritto una frase su Instagram che a molti è sembrato un congedo (con frecciatina) da La Vita in Diretta

“Per fare veramente tv devi essere cinico, saper puntare anche sul lato bieco delle persone e della vita. A me piace invece celebrare l’aspetto bello dell’umanità“: queste le parole, una citazione, che Tiberio Timperi ha postato su Instagram e che in molti hanno interpretato come il suo modo di dire addio, con una frecciatina, a La Vita in Diretta. La prossima stagione, Timperi non sarà infatti alla conduzione del contenitore di RaiUno: sia lui che Francesca Fialdini verranno sostituiti. E i suoi fan hanno dimostrato molto affetto nei suoi confronti: “Gran signore della tv”, scrive qualcuno. “Un vero signore”, si legge ancora. Per sapere chi prenderà il suo posto occorrerà aspettare la presentazione dei palinsesti Rai.