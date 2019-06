È stato trattenuto per alcune ore a Malpensa, prima di essere liberato dai giudici del tribunale di Busto Arsizio. È quanto accaduto a un viaggiatore brasiliano che una volta arrivato nello scalo meneghino è stato fermato alla dogana ed è lì che ha insospettito i finanzieri: l’uomo appariva infatti nervoso, aveva solo un bagaglio a mano, nessuno lo stava aspettando e l’indirizzo che diceva di dover raggiungere non esisteva. Insomma, una situazione che ha portato alla scelta di fargli una radiografia. E lì, la scoperta: l’uomo brasiliano aveva nella pancia degli “ovuli” della grandezza di un centimetro. Ecco quindi che, sospettando si trattasse di sostanze illecite, al viaggiatore è stato imposto di rimanere nello scalo fino all’espulsione del contenuto del suo intestino. E a quel punto, si è scoperto che non si trattava di niente di illegale: l’uomo aveva, semplicemente, mangiato dei fagioli.