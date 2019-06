Stava assistendo al primo appuntamento del festival della giustizia penale, comodamente seduta in terza fila insieme al fidanzato Christopher Robinson, quando Amanda Knox si è alzata e si è allontanata. A darle fastidio, i fotografi che la stavano riprendendo, tanto che il suo ragazzo ha aggredito un operatore. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, Knox stava assistendo a un convegno organizzato dalla Camera Penale che ha l’obiettivo di indagare sugli errori giudiziari. Il suo intervento è previsto per sabato 15, al mattino. Calmate le acque, lei e il fidanzato sono rientrati in sala.