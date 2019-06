FQ Magazine Caduta Libera, ecco quanto deve sborsare Mediaset al 'campionissimo' del quiz di Gerry Scotti . E non ci sono di mezzo matrimoni finti o figli in affido inesistenti. Ma stando al settimanale Chi, Pamela Prati avrebbe portato avanti per anni anche un’altra bugia, a dire il vero meno forte ma della quale si fa fatica a capire il motivo. La showgirl ha raccontato in giro che il padre “era di origine spagnole, un ballerino di flamenco” ma a smentirla è un amico del padre, Antonio Farina, ex macellaio della showgirl, che il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha raggiunto a Ozieri (paese d’origine della Prati): “Un giorno eravamo andati insieme a caccia al cinghiale e parlammo proprio di questo. Io avevo saputo questa cosa e gli dico “Ma allora sei esperto di flamenco?” e lui “Ma che, manco conosco il tango“. Il papà della showgirl, racconta poi un altro compaesano, “lasciò la madre con due figlie piccole e aveva “tre concubine”. Era un po’ il Rocco Siffredi di Ozieri“. Insomma, perché la Prati ha inventato la storia del padre ballerino di Flamenco? “Perché suonava esotico, perché era una bella fantasia”, suppone ancora Farina. Un altro compaesano racconta di quando usci il calendario di Playboy: “La madre e il padrino si sono precipitati a comprare le copie in tutte le edicole del paese. A Ozieri non c’era più una copia che fosse una”.