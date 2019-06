Il rapper ha spiegato come mai non fa parte della giuria del talent di SkyUno rendendo noto che una trattativa c'era stata ma che è stato lui a dire no

La giuria di X Factor è stata annunciata e ormai non ci sono dubbi sui nomi dei quattro giudici che affiancheranno Alessandro Cattelan nella prossima edizione del talent di SlyUno: Mara Maionchi, Samuel dei Subsonica, il trapper (rifiutato tra le polemiche dalla Rai per “The Voice Of Italy”) Sfera Ebbasta e la cantautrice Malika Ayane. Ma c’è un artista del quale si è parlato più volte in passato come papabile componente della giuria, il rapper Salmo che deve avere evidentemente fatto una trattativa con la società di produzione di X Factor, la Freemantle media.

E adesso, a carte scoperte, ci tiene a raccontare come sono andate le cose:”Ciao raghi, ma questi messaggi stupidi che mi state mandando? Del tipo ‘X Factor ti ha mollato, ti hanno pisciato, alla fine non ti hanno voluto’ (…) Giovani babbuini dalle teste molli, non mi hanno pisciato ragà, ho rinunciato io, e ho rinunciato a un sacco di soldi però noi ce ne sbattiamo le palle raga, no?”, ha scritto sui social. Per poi aggiungere: “Il punto non è aver rinunciato o essere stati pisciati da X Factor, il punto è la vera domanda, e la domanda è: perché? Perché non hai fatto X Factor? Ci stavi forse nascondendo qualcosa? Che cosa ci stai nascondendo, che cosa hai combinato…”.