Nota: questo articolo viene parzialmente modificato evitando di associare la storia della ragazza al termine eutanasia che, come anche questa redazione ha potuto verificare, non è appropriato. All’interno del pezzo, ora, i lettori potranno trovare rimandi agli approfondimenti sul caso.

Ci scusiamo per l’errore

Una lunga battaglia, fatta di sofferenze psichiche dovute a una violenza subita da bambina che l’ha portata a scegliere la morte, a soli 17 anni. Noa Pothoven è deceduta domenica dopo aver chiesto per anni di poter usufruire della legge sul fine vita e non dover più sopportare le sofferenze di un abuso subito da piccola. La ragazza si è spenta in casa con l’assistenza medica fornita da una clinica specializzata, dopo aver ottenuto il consenso della madre. La ragazza aveva dichiarato di non sopportare più di vivere a causa della sua depressione. A seguito della violenza subita, soffriva anche di stress post traumatico e di anoressia. L'Olanda ha negato l'eutanasia. Ecco cosa prevede la legge per adulti e minori

La ragazza è morta nella sua casa di Arnhem e ha motivato la sua scelta spiegando che i tre stupri di cui era stata vittima quando aveva 11 anni le hanno provocato sofferenze insopportabili dalle quali non è più riuscita a liberarsi. Noa aveva provato a reagire sottoponendosi ad ogni cura possibile, supportata dalla famiglia. Aveva perfino scritto la propria autobiografia, Vincere o imparare, in cui raccontava gli sforzi per superare il trauma e della volontà di aiutare i giovani più vulnerabili a lottare per la vita, lamentando che nei Paesi Bassi non ci siano strutture specializzate dove gli adolescenti possano ottenere supporto fisico o psicologico in casi simili. Il cortocircuito mediatico sull'eutanasia