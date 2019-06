. Le star, fotografate in spiaggia o nei momenti di relax, sono spesso le prime vittime ma i commenti sull’aspetto fisico colpiscono anche persone comuni, magari adolescenti, creando in loro disagio.

Le frasi apparse accanto a una foto postata da Elisa Isoardi al mare ne sono la prova: tra i tanti fan che le fanno i complimenti, spiccano utenti che attaccano il suo aspetto fisico: “Cara Elisa, sicuramente avrai avuto dei grossi dispiaceri in campo sentimentale, il campo professionale mi pare che ti stia dando enormi soddisfazioni. Perciò mi chiedo? Perché sei ingrassata così tanto? L’estate è passata eri una bellezza, ora stai proprio male. Ti prego mettiti immediatamente a dieta, lasciati crescere quei capelli, abbronzati, e si felice”, si legge. E ancora: “Quando ti scattano una foto senza filtri e senza photoshop e ti rendi conto che sei una plus size chiatta col culo basso… e con i polpacci da cinghiale”. Insomma, i commenti degli haters non mancano. Per fortuna c’è chi difende la bella Elisa: “Finalmente una donna vera, non una tristissima fotocopia di nonmangioperchedevomettermiincostumeperpiacerenonsobeneachi.👏👏 grande Elisa, una di noi!”