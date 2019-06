Il premier ha convocato i giornalisti per parlare del futuro dell'esecutivo e delle sue condizioni per andare avanti con il contratto Lega-M5s. Rivolgendosi ai due vicepremier: "Se continuiamo nelle provocazioni per mezzo di veline quotidiane, nelle freddure a mezzo social, non possiamo lavorare. I perenni, costanti, conflitti comunicativi pregiudicano la concentrazione sul lavoro"

Un richiamo alla “lealtà” che sta alla base del contratto di governo tra Lega e 5 stelle e, se una rottura imminente è esclusa, una prova di forza pubblica per interrompere il clima da campagna elettorale permanente. Se fino ad ora i “basta” di Giuseppe Conte per riportare ordine nei rapporti tra i vicepremier di Lega e M5s erano stati confinati nei vertici e in qualche pagina di retroscena sui giornali, a una settimana dalle elezioni Europee il presidente del Consiglio ha deciso di convocare i giornalisti e dare un ultimatum pubblico alla sua stessa squadra. “Diano una risposta chiara e rapida”, ha detto, “se vogliono andare avanti”. Mai il governo Lega-M5s era arrivato a un punto di tale crisi: “Non mi presterò a vivacchiare per prolungare la mia presenza a Palazzo Chigi. Molto semplicemente rimetterò il mio mandato”, ha minacciato Conte. Neanche il tempo di terminare la conferenza stampa che Matteo Salvini ha risposto a distanza: “La Lega c’è, andiamo avanti”, è stato il concetto espresso nei suo Tweet. E Conte, sollecitato dai cronisti a Palazzo Chigi, si è limitato a commentare: “Allora vediamoci”.

Il discorso di Conte ha voluto aprire la fase 2 del governo, che, stando alle premesse, non sarà influenzata solo dalla vittoria elettorale della Lega alle Europee, ma anche dalla volontà del premier di prendere maggiore posizione per arginare il conflitto perenne messo in campo dai due vice. E proprio a proposito del clima politico nel Paese ha voluto condannare l’esasperazione dei continui botta e risposta: “Avevo sottovalutato io stesso”, ha detto, “l’influenza delle tornate elettorali. Il mio motto è sobri nelle parole e operosi nelle azioni. Se continuiamo nelle provocazioni per mezzo di veline quotidiane, nelle freddure a mezzo social, non possiamo lavorare”. E tra gli episodi di maggiore tensione che Conte ha voluto citare c’è la stesura della lettera di risposta alle osservazione di Bruxelles: “Leale collaborazione”, ha detto rivelando quanto critico è stato quello scontro dentro l’esecutivo solo venerdì 31 maggio, “vuol dire che se il ministro dell’Economia e il presidente del consiglio dialogano con l’Ue per evitare una procedura d’infrazione che ci farebbe molto male, le forze politiche non intervengono ad alterare quel dialogo riducendo quella trattativa a terreno di provocazione”.

Che Conte avrebbe voluto parlare ai giornalisti per mettere un argine alla lotta a mezzo stampa tra i due vicepremier era già trapelato alla fine della scorsa settimana. Poi le fughe di notizie sulla lettera di Bruxelles e pure le polemiche sulla festa della Repubblica di domenica tra lo stesso Salvini e il presidente della Camera M5s Roberto Fico lo hanno convinto che il discorso pubblico fosse l’unica strada. Ha scelto lunedì 3 giugno, data non secondaria perché concomitante con il primo compleanno dell’esecutivo: “Sabato (domenica ndr) è stata la festa della Repubblica e il primo compleanno del mio governo”, ha esordito. “Nel 2018 abbiamo prestato giuramento. Ricordo che l’insediamento è stato accompagnato da molto entusiasmo sincero da parte della gente comune, e molto scetticismo degli opinionisti che si sono tradotti in annotazioni critiche, appuntate soprattutto su aspetti come aver posto a base dell’azione un vero e proprio contratto e che alla guida fosse stato posto una terza figura investita del compito di garanzia dell’attuazione del contratto e operare sintesi politica”. Nella lunga introduzione Conte ha voluto non a caso ribadire la centralità del contratto Lega-M5s come l’unico strumento capace di dirimere le controversie tra soci così diversi in molte delle loro convinzioni: “Ho sempre ritenuto che il contratto fosse un elemento di forza del governo: è la modalità più lineare e trasparente per dar vita a un governo tra due distinte forze politiche con contenuti programmatici diversi e contesti valoriali distinti. Mi sono determinato ad accettare l’incarico perché, pur consapevole di essere privo di una mia forza politica di sostegno, ho ritenuto di poter attingere dall’articolo 95 della Costituzione e alle prerogative ivi indicate, che definiscono ruolo e poteri del premier”.

“Il giuramento da presidente del Consiglio sulla Costituzione sarà “sempre il faro della mia azione come premier”. E ha ricordato che, nell’assumere l’incarico, ha giurato fedeltà alla Repubblica “e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”.

“L’esperienza di governo ha dovuto convivere con un ciclo serrato di tornate elettorali con campagna elettorale pressoché permanente e ne ha risentito il clima di coesione delle forze di governo. Io stesso avevo sottovalutato questo aspetto. In particolare il voto delle Europee, molto complesso, ha accreditato l’immagine di uno stallo nell’attività di governo: questa è una falsità, il governo ha continuato a lavorare perché è iniziata la fase due, dopo la fase uno”.

“Il decreto legge Sblocca cantieri e quello Crescita costituiscono due passaggi determinanti del contratto del governo. Siamo fortemente orientati a rafforzare il piano di investimenti e stiamo lavorando per ammodernare le infrastrutture per l’ammodernamento delle opere pubbliche”. Il governo dovrà varare “una più organica riforma del fisco, non limitata alle aliquote, ma estesa a una relazione più equa tra amministrazione e contribuente”. Conte ha indicato anche nell’Autonomia e nel conflitto di interessi i due provvedimento da mandare avanti. “Il nostro cantiere riformatore è aperto e stiamo lavorando per attuare l’Autonomia differenziata e io stesso intendo dare massimo impulso al lavoro in corso, per trasferire competenze alle regioni avendo cura di evitare che il legittimo processo riformatore aggravi il divario tra nord e Sud”. La prossima manovra dovrà mantenere un “equilibrio dei conti” perché “le regole europee rimangono in vigore finché non riusciremo a cambiarle”.

“Chi conosce i mercati sa che per preservare la fiducia occorrono parole univoche e chiare da parte degli esponenti del governo e dei parlamentari di maggioranza. Dobbiamo lavorare a una manovra economica che si preannuncia complessa, basata su un’incisiva spending review e su tax expenditure. Saremo chiamati a scelte delicate ma che richiedono forte condivisione” nel governo, nel rispetto “dell’equilibrio dei conti. Rimaniamo esposti alla fiducia degli investitori per il nostro debito”, ricorda.

“I provvedimenti che il governo deve mettere in campo richiedono visione, coraggio, tempo, impongono di uscire dalla dimensione della campagna elettorale e entrare in una visione strategica e lungimirante, diversa dal collezionare like nella moderna agorà digitale”. “Purtroppo il clima elettorale non si è ancora spento, è un clima che non giova all’azione di governo”, ha continuato. “La Lega ha riscosso un successo significativo e i 5 stelle ne sono usciti penalizzati” dalle europee. “Trattandosi di una consultazione europea non ha ricadute dirette nella distribuzione delle forze rappresentate nel nostro parlamento, ma le forze politiche sono comunità di donne e uomini e quindi i risultati provocano esaltazione nei vincitori e delusione negli sconfitti. Non posso essere certo della durata del governo: non dipende solo da me”.

“Il mio motto è sobri nelle parole e operosi nelle azioni. Se continuiamo nelle provocazioni per mezzo di veline quotidiane, nelle freddure a mezzo social, non possiamo lavorare. I perenni costanti conflitti comunicativi pregiudicano la concentrazione sul lavoro. Io stesso voglio impegnarmi di più ma le polemiche inutili sottraggono energie preziose. Per questo mi rivolgo direttamente ai cittadini. Abbiamo promesso che questo è il governo del cambiamento, e posso ribadire che sino all’ultimo giorno lo sarà negli intenti e nella determinazione con cui perseguiremo i vostri interessi”.

“Chiedo quindi a entrambe le forze politiche a in particolare ai loro leader di operare una chiara scelta e di dirci se hanno intenzione di proseguire nello spirito del contratto. Personalmente resto disponibile a lavorare nella massima determinazione di un percorso di cambiamento”. “Ma non posso compiere questa scelta da solo. Le due forze politiche devono essere consapevoli del loro compito. Se ciò non dovesse esserci non mi presterò a vivacchiare per prolungare la mia presenza a palazzo Chigi. Molto semplicemente rimetterò il mio mandato. È compito delle forze politiche decidere se far proseguire e come l’azione di governo. Chiedo una risposta chiara inequivoca e rapida. Il Paese non può attendere”.

“Per tutti i problemi anche i più spinosi si possono affrontare, serve un clima di cooperazione e forte condivisione, in un clima in cui non ci sono questi presupposti difficilmente si possono affrontare sfide così delicate con una probabilità alta di successo. Leale collaborazione vuol dire che se il ministro dell’Economia e il presidente del consiglio dialogano con l’Ue per evitare una procedura d’infrazione che ci farebbe molto male, le forze politiche non intervengono ad alterare quel dialogo riducendo quella trattativa a terreno di provocazione”.

Rispondendo poi alle domande dirette dei giornalisti ha replicato: “Non è questione di rapporti personali, è un problema di spirito di coesione, se non recuperiamo lo spirito di coesione del primo anno è difficile continuare”.