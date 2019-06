"Noi siamo pronti", ha twittato il ministro dell'Interno, dopo aver fatto l'elenco dei risultati a suo dire raggiunti dal governo. "Se tutti mantengono la parola data, il governo va avanti", ha aggiunto in una nota. Ancora in silenzio il vicepremier M5s, Luigi Di Maio. Le opposizioni parlano di "crisi extraparlamentare" e chiedono al premier di chiedere la fiducia in Parlamento

“Se tutti mantengono la parola data, il governo va avanti”. Risponde così Matteo Salvini, a margine del suo comizio a Porto Mantovano, a chi gli chiede un commento alle parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha affermato di essere pronto a lasciare il governo se non si dà seguito a quanto previsto nel contratto e ha chiesto ai due vicepremier di mettere fine alla “campagna elettorale permanente” culminata con le elezioni europee del 26 maggio: “Se continuiamo nelle provocazioni per mezzo di veline quotidiane, nelle freddure a mezzo social, non possiamo lavorare“, ha detto il premier.

“Noi non abbiamo mai smesso di lavorare, evitando di rispondere a polemiche e anche insulti, e gli Italiani ce lo hanno riconosciuto con 9 milioni di voti domenica”, scrive il segretario della Lega su Twitter rivendicando il risultato del voto. E parte con l’elenco dei risultati a suo dire raggiunti: “Flat Tax e taglio delle tasse, riforma della giustizia, Decreto Sicurezza Bis, autonomia regionale, rilancio degli investimenti, revisione dei vincoli europei e superamento dell’austerità e della precarietà, apertura di tutti i cantieri fermi”. “Noi siamo pronti – ha aggiunto il ministro dell’Interno – vogliamo andare avanti e non abbiamo tempo da perdere, la Lega c’è”.

La replica del vicepremier leghista raggiunge Conte al termine della conferenza stampa nella sala dei Galeoni di Palazzo Chigi: “Salvini dice che lui vuole andare avanti con il governo e la Lega c’è”, fa notare qualcuno al premier. Che risponde: “Allora ci possiamo vedere“.

Il primo esponente del M5s a parlare è Danilo Toninelli: “Leale collaborazione? Da parte nostra certamente sì. Io sono fiducioso “, ha detto il ministro delle Infrastrutture arrivando a Montecitorio per incontrare il vicepremier e leader M5s Luigi Di Maio.

Le opposizioni commentano utilizzando la parola “crisi”: “Le parole di Conte hanno aperto ufficialmente la crisi di Governo – ha detto il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio – È lui stesso a averlo detto oggi con molta chiarezza rivolgendosi a Salvini e Di Maio e mettendo sul tavolo le sue dimissioni: il fallimento è certificato da coloro che lo hanno provocato. Adesso, se è rimasto almeno un minimo di rispetto delle Istituzioni democratiche, Conte prenda coraggio e venga a riferire in Parlamento“.

Più politico il commento di Nicola Zingaretti: “Conte ha ammesso la paralisi, il disastro e il fallimento del suo governo che noi denunciamo da settimane”, ha detto il segretario del Partito democratico commentando il discorso del premier oggi a Ponte a Egola (Pisa) a un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato sindaco dem di San Miniato (Pisa), Simone Giglioli.

Di “crisi extraparlamentare” ha parlato Benedetto Della Vedova: ““Il primo ministro Conte ha aperto questa sera una crisi extraparlamentare. Questo discorso va fatto alle Camere e presto”, ha twittato il segretario di +Europa. Soluzione sulla quale si dice d’accordo il senatore del Pd Luigi Zanda: “La conferenza stampa del presidente Conte, in sostanza, altro non è che un annuncio verboso e trasversale di sue prossime dimissioni. Ora i presidenti di Camera e Senato hanno il dovere istituzionale di chiamarlo immediatamente a chiedere la fiducia del Parlamento impedendo che venga portato a termine lo sfregio costituzionale dell’apertura di una crisi di governo, non solo extraparlamentare, ma persino preannunciata ai media prima che al presidente della Repubblica”.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, punta le proprie critiche sulla procedura scelta da Conte per comunicare con i due vicepremier: “L’ultimatum del premier ai suoi vice alla fine è stato molto chiaro, ma è avvenuto in modo irrituale e costituzionalmente scorretto, perché c’erano tre sedi istituzionali, e non la diretta streaming, in cui avrebbe dovuto porre la questione della durata del governo: il consiglio dei ministri, il Parlamento o il Quirinale”.