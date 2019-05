È una difesa a tutto campo quella di Luca Palamara, pm di Roma, ex presidente dell’Anm e già consigliere del Csm, interrogato a Perugia nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per corruzione e rivelazione di segreto. “Ho fornito ogni elemento per dimostrare di non aver mai ricevuto somme di denaro, di non aver mai avuto rapporti con gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore e soprattutto di non aver mai perorato il nominativo di Giancarlo Longo per la Procura di Gela”. Il magistrato – che ieri è stato perquisito e poi sentito dagli uomini della Guardia di Finanza – ha ribadito di essere “totalmente estraneo all’accusa infamante di aver ricevuto denaro” o qualsiasi altro bene. Procura di Roma, le accuse a Palamara: “Quand’era al Csm prese 40mila euro da Amara per favorire una nomina”

Palamara, difeso dai legali Michele Di Lembo, Benedetto e Mariano Marzocchi Buratti ha depositato una documentazione riguardante i viaggi e altri pagamenti effettuati che secondo gli inquirenti avrebbero rappresentato il pagamento delle presunte corruzioni. Secondo le accuse, il magistrato avrebbe ricevuto denaro, vacanze e altri beni per facilitare l’imprenditore Fabrizio Centofanti e gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore, indagati per corruzione e già al centro dell’inchiesta sulle presunte sentenze pilotate in Consiglio di Stato. I tre avrebbero “corrisposto varie e reiterate utilità a Palamara” quando era consigliere del Csm. In particolare, nel 2016, Palamara avrebbe ricevuto 40mila euro per facilitare la nomina, mai andato in porto, a procuratore capo di Gela di Giancarlo Longo. Tra i ‘doni’ finiti al centro della presunta corruzione anche un anello “del valore di 2 mila euro” in favore di un’amica del pm. “Metto a disposizione di tutti, e l’ho fatto oggi con gli inquirenti di Perugia, il mio conto corrente” ha annunciato il magistrato rispondendo ai giornalisti al termine dell’interrogatorio. Luca Palamara, tutti i viaggi e le vacanze individuate dalla Guardia di Finanza: da Madonna di Campiglio a Dubai

Ai giornalisti Palamara ha detto: “Non mi riconosco in su questa valanga di fango caduta sulla mia persona e sulla magistratura intera. Non avrei mai inteso danneggiare alcuno tanto meno i colleghi del mio Ufficio verso i quali ho sempre manifestato stima, disponibilità e attenzione”. “Sono state riportate a seguito di un’attività di intercettazione – ha detto ancora Palamara – frasi nelle quali evidentemente non mi riconosco e con cui volevo solo esprimere la mia delusione umana e professionale per quanto stava accadendo anche all’interno del mio Ufficio. Ora però deve venire prima di tutto l’interesse della magistratura. Nessuno, e tanto meno io, voglio permettermi di interferire su quelle che sono le scelte decisionali e autonome del Consiglio superiore della magistratura. È il momento di fare una seria pausa di riflessione e sono sicuro che riuscirò a chiarire totalmente tutti i fatti e le vicende. Come ho già fatto questa mattina e come si evinceva per altro anche dal decreto di perquisizione. Sottolineando che mai e poi mai ho interferito e avrei potuto farlo – ha ribadito Palamara – sulla nomina del procuratore di Gela: per la semplice ragione che il Csm è un organo collegiale e in quegli anni nemmeno facevo parte della quinta Commissione, competente a decidere. Non ho mai barattato la mia dignità e professione con alcuno. E mai lo farò. L’ho documentato – ha aggiunto – e continuerò a farlo. Certo della mia totale estraneità ai fatti. Lo devo ai miei figli, alla famiglia, ai magistrati italiani e a tutte quelle persone che hanno riposto fiducia in me”.