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Prima ha picchiato la compagna, poi ha aggredito il fidanzato della figlia, oltre ad aver dato fuoco ad un armadio in casa. Un uomo di 44 anni, originario della provincia di Pavia e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Giussano (Monza). Riuscito a sottrarsi alle botte, il giovane e la figlia del 44enne sono scappati in direzione della caserma per sporgere denuncia. A quel punto l’uomo si è scagliato contro la convivente, una donna di 39 anni, colpendola con pugni al volto e alla schiena, trascinandola per i capelli e minacciandola di morte.

La vittima è riuscita a sfuggire alla furia del compagno, che nel frattempo aveva impugnato un coltello, rifugiandosi da una vicina di casa che ha chiamato il 112. Rimasto solo nell’appartamento, il 44enne ha devastato gli arredi e ha appiccato il fuoco ai vestiti contenuti in un armadio. Poi ha aggredito i carabinieri nel tentativo di impedire loro di entrare in casa, venendo immobilizzato. I vigili del fuoco, poco dopo, hanno domato l’incendio che nel frattempo ha distrutto la camera da letto, ma senza compromettere l’agibilità dell’abitazione. La 39enne è stata trasportata all’ospedale di Carate Brianza (Monza), dove ha ricevuto una prognosi di 7 giorni. Per lei è stato attivato il protocollo “Codice Rosso”. Arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, danneggiamento da incendio e resistenza a pubblico ufficiale, su disposizione della Procura di Monza, l’uomo è stato portato in carcere a Monza.