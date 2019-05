Sono passati 19 anni da quando nel 2001 vinse la prima edizione di “Saranno Famosi“, il talent show di Maria De Filippi conosciuto oggi con il nome di “Amici“, e oggi Dennis Fantina è tornato come concorrente a “All Together Now“, il talent di Michelle Hunziker perché, ha rivelato: “Ho due bambini, sono disoccupato e sopravvivo con la musica”. Oggi Dennis Fantina ha 41 anni e, ha spiegato, le cose dopo quella vittoria non sono andate come sperava e la sua carriera non è decollata. Ora ha con le sue esibizioni è riuscito a superare il “muro umano” dei 100 giudici del programma di Canale 5 e si è conquistato un posto in semifinale.