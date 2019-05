Nessun cambio di conduzione, nessun problema tra Lilli Gruber e l’azienda di Urbano Cairo e nemmeno un malanno di stagione. La giornalista, come detto da Giovanni Floris, si trova all’estero più precisamente in Svizzera, a Montreux, dove dal 30 maggio al 2 giugno è in corso la 67esima riunione del gruppo Bilderberg, così lui la ha sostituita alla conduzione della trasmissione Otto e Mezzo (la7).