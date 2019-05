Un chihuahua tutto dipinto di rosso, che cammina visibilmente impaurito, con la coda tra le gambe e il passo incerto, per una strada di Chicago, negli Stati Uniti. È il video pubblicato su Instagram dal rapper Valee Taylor, in arte Valee, che ha colorato il suo cane, Cliff Notez, di rosso, scatenando le polemiche di fan e animalisti. “Il cane non è un accessorio fashion”, gli hanno scritto infatti in molti nei commenti insultandolo.

Tanto che lui stesso ha dovuto intervenire per giustificarsi: “Si tratta di un colorante vegano commestibile – ha precisato, – niente prodotti chimici e tossici e poi qui sono 60° Fahrenheit (15° Celsius, ndr)”, ha scritto il musicista. Questo però non è bastato a placare la rabbia dei fan e degli animalisti, che hanno rilanciato: “Anche se si tratta di una tintura vegana non è comunque adatta a un cane”.