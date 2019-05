“Basta co’ sti cornetti, non ce la faccio più con questa puzza. Io faccio una strage. Vi ammazzo“. Gridando queste parole un 54enne romano si è scagliato contro la pasticceria Rugiati di via Tommaso da Celano di Roma, sbattendo con forza la serranda e minacciando i titolari con un’arma. Per calmarlo è dovuta intervenire la polizia che l’ha arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale: agli agenti l’uomo ha spiegato che ha compiuto il folle gesto perché esasperato dall’odore dei cornetti e degli altri dolciumi proveniente dal camino della pasticceria, che si trova proprio sotto casa sua. “Da dieci anni viviamo con le finestre chiuse per la puzza dei dolci che viene dalla cappa sotto la finestra”, ha spiegato come riferisce Il Mesaggero assicurando poi: “Non avevo nessuna pistola. Ve lo giuro”.

D’altra parte, abitando proprio sopra un laboratorio di dolci è inevitabile sentire il profumo di cornetti ma anche torte e pasticcini appena sfornati. Profumi irresistibili per la maggior parte delle persone, insopportabili invece per l’uomo che nei mesi scorsi aveva già fatto altri atti intimidatori nei confronti dei titolari del locale. Le vittime infatti, hanno raccontato alla polizia di aver subito già diversi episodi, dalle lettere anonime firmate come “gruppo nazisti risorti” con scritto cose come “State avvelenando i cittadini“, ai post denigratori su Facebook: “Ho visto un topo di un metro e mezzo. Andate a vendere caciotte“.