Il caso Prati è stato protagonista della prima serata televisiva di mercoledì, dove Barbara D'urso e Federica Sciarelli si sono sfidate andando in onda in contemporanea sulla vicenda. Ma se Rai3 ha dato spazio alle altre donne vittime di truffe amorose online, su Canale 5 Live - Non è la D'urso rivelava nuovi dettagli leggendo una lettera della madre del bambino spacciato da Pamela Prati come il figlio adottivo suo e dell'inesistente Mark Caltagirone

Il caso Pamela Prati ha monopolizzato il mercoledì sera televisivo tra Chi l’ha visto? e Non è la D’Urso. A sorpresa la showgirl sarda è stata ospite della trasmissione di Rai3, pur senza ricevere un cachet: “Tutti parlano di Pamela Prati e di questo fantomatico marito chiedendosi se esiste o se non esiste, e con questo mi riferisco al marito che Pamela Prati dovrebbe sposare. Tutti parlano di Pamela Prati ma nessuno parla di tutte quelle donne che oggi vi mostriamo. Sono donne invisibili perché non fanno parte del mondo dello spettacolo, sono state truffate e sono donne invisibili di cui nessuno parla. E allora, noi abbiamo invitato Pamela Prati perché noi oggi vogliamo lanciare dei messaggi importanti, perché queste truffe continuano ai danni delle vostre madri, delle vostre sorelle, e anche dei voi padri. Pamela Prati sarà qui con noi, ma noi partiamo da una donna, da suo figlio, e dalla truffa di un soldato”, ha accennato in apertura Federica Sciarelli.

La giornalista ha cercato di difendersi dalle critiche delle ultime ore: “C’è stato un po’ di subbuglio in questi ultimi giorni perché c’è un ospite che ha attirato su di me tantissime critiche. Io vi leggo tutti, quindi mi sono accorta che voi in realtà siete molto più preparati di me sul caso di Pamela Prati, anche perché mi avete detto di tutto, ad esempio ‘Perché un programma così serio l’ha invitata?’. (…) Ma voi vi chiederete: ‘La Sciarelli è impazzita?’ No, infatti noi questa sera siamo qui con voi a darvi un messaggio fortissimo, un pugno nello stomaco che vi arriverà”. La showgirl sarda, seduta in studio, si è mostrata commossa ma non ha pronunciato una sola parola.

Una provocazione di chi in fondo ha però usato lo stesso caso, come accaduto per altri programmi tv: “Voglio ringraziare Pamela Prati che ha accettato l’invito di essere qui con noi e seguire queste storie. Lei ha una grandissima visibilità, tutti parlano di lei ma ci ha dato la possibilità forse di parlare con tante di voi di donne che non hanno visibilità che sono state truffate nella loro dignità”, ha detto la Sciarelli a mezzanotte salutando la primadonna del Bagaglino.

In contemporanea su Canale 5 Barbara D’Urso ha attaccato la protagonista del caso, dopo un accenno di Karina Cascella sull’ospitata nel programma di Rai3: “Si tratta di una libera scelta di chi gestisce delle trasmissioni, per altro di successo, di crederle. Evidentemente hanno fatto un’indagine giornalistica approfondita e avranno scoperto che Pamela Prati è una vittima, ma bisogna capire perché ha nascosto alcune cose. Io sono anni che ospito a Pomeriggio 5 donne e uomini truffati, che si innamorano virtualmente e danno anche soldi perché sono plagiati. Io vorrei che Pamela Prati avesse il coraggio, ma non ce l’ha, che venisse qui a spiegarmi perché da vittima è venuta in trasmissione da me e da Mara Venier a raccontare bugie. Per quale motivo ha inventato tutto questo, perché hai detto tutte queste bugie? Perché eri plagiata? Se eri convinta, rimanevi a casa tua col tuo amore virtuale, non venivi in televisione.”

La conduttrice ha poi sbottato sul finale: “E i bambini? Io sono furente per i bambini, perché io so la verità. ‘Quanto è bello essere mamma’? Ma tu che ne sai di quanto è bello essere mamma: vieni qua a raccontarmelo guardandomi negli occhi.” Nel corso di Non è la D’Urso per la prima volta ha parlato anche la vera mamma di Sebastian Caltagirone: “Lavoravo in un negozio di parrucchiera dove ho conosciuto una persona. Qualche anno dopo questa persona mi ha contattata per dirmi che un produttore cercava un bambino di 10 anni biondo e con gli occhi azzurri come protagonista di una fiction. Iniziava così la richiesta di numerosi video, selfie e note vocali che facevano parte del copione che mio figlio avrebbe dovuto recitare. Nel copione, mio figlio interpretava Sebastian, un bambino italo-spagnolo che veniva dato in affido a un imprenditore. Gli era stato detto di non dirmi nulla perché era una sorpresa per me. Un giorno, la persona dell’agenzia mi disse che lo portava a fare una prova costume ma ho scoperto la verità in tv quando: portarono mio figlio a fare merenda con la finta mamma affidataria Pamela Prati e con Milena Miconi. Quando Barbara d’Urso mi ha fatto vedere il video che aveva ricevuto con gli auguri per il Grande Fratello da questo bambino biondo con gli occhi azzurri è stato tutto chiaro. Ora mi è crollato il mondo addosso. Agiremo per vie legali”.

Il racconto è diventato ancora più inquietante quando l’avvocato della famiglia del bambino ha rivelato che al minore veniva chiesto di fare la voce rotta nelle note vocali perché doveva fingere un tumore alla gola. La Michelazzo ha presenziato di nuovo in studio confrontandosi con gli ospiti. La tensione è arrivata alle stelle con Guendalina Tavassi: “Io e Eliana ci conosciamo da quasi dieci anni e penso di essere la persona che più è rimasta delusa. Con lei ho condiviso il quotidiano, anche a casa loro e la mia gravidanza, abitavamo vicino e lavoravo con loro. Indago su questo caso da quasi dieci anni, perché io sono stata convinta dal primo momento che il marito non esistesse. (…) Il giorno del mio matrimonio hai fatto un augurio di un matrimonio felice come quello tuo e di Simone. Stai recitando davanti tutta Italia, pure male”, ha detto l’ex concorente del Grande Fratello ed ex assistita dell’agenzia Aicos.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha replicato a tono: “Vergognati! Sei un’infame. Ti devi vergognare! Invece di stare dalla mia parte vai a chiamare i giornalisti. Sei malvagia, chiami Parpiglia vai a fare in c**! Perchè sei venuta qui? Se volevi dirmi qualcosa me la dicevi in faccia, dopo dieci anni di l’amicizia dove sta? Stai qui per business.” In puntata Riccardo Signoretti, ha confermato quanto già svelato da Alberto Dandolo, il papà della Tavassi è il marito dell’avvocato di Pamela Prati. La showgirl ha davvero problemi economici? Il direttore di Nuovo ha svelato: “Il debito non so per cosa ma c’è perché in data 9 luglio 2018 c’è un pignoramento di 372 mila euro.” Un telespettatore ha confermato le voci sul bingo, come ha fatto anche il dipendente di una struttura: “Giocava alle slot, veniva spesso. Quasi tutti i giorni, la sera.”