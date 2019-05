Dopo un lungo silenzio social, Pamela Prati ha pubblicato un messaggio nelle sue storie di Instagram poco prima di andare in onda su Rai3 ospite (muta) di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?. “Grazie di cuore a tutti voi – scrive la Prati – che in questo momento drammatico, con le vostre manifestazioni d’affetto, mi date un abbraccio di conforto e comprensione. Ed è di comprensione e affetto che ora più che mai ho bisogno. Grazie ancora a tutti”, ha scritto la showgirl sarda mesi sotto ai riflettori assieme alle sue due ormai ex manager Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo per la storia del suo matrimonio poi annullato con l’inesistente Mark Caltagirone.