Solo un mese fa era andato in scena nello spettacolo al Teatro della Luna

È morto a 72 anni Alberto Destrieri, attore volto simbolo della famosa compagnia di teatro dialettale I Legnanesi, in cui interpretava il ruolo de “la Pinetta” al fianco di Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Luigi Campisi. Un personaggio con cui ognuno poteva identificarsi, proprio perché l’emblema della tradizionale signora lombarda della casa di cortile. Solo un mese fa era andato in scena nello spettacolo al Teatro della Luna tra i compagni che ora hanno dato l’annuncio della sua scomparsa con un post su Facebook.

“Ci sono notizie, nel nostro mondo colorato, spensierato e divertente, che non vorremmo mai dare – si legge nel post -. Alberto Destrieri, amatissima Pinetta, ci ha lasciati questo pomeriggio a 72 anni. Con profondo dolore e sincera commozione, perdiamo non solo un grande attore, ma anche e soprattutto un vero amico, colonna della compagnia de I Legnanesi. Ciao Alberto… Ciao Pinetta… i nostri applausi sono tutti per te”.